Milli ve yerli otomobil GÜNSEL, öğrencilere iş imkanı sunacak

GÜNSEL bünyesinde faaliyet gösteren GÜNSEL Akademi tarafından başlatılan "Mesleğim Elimde" projesi ile meslek liselerinin Makina Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Oto Elektrik bölümlerinde okuyan ve deneyim kazanmak isteyen son sınıf öğrencilerine burs, staj ve iş imkanı sağlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in imzaladığı protokol ile yürürlüğe giren projeyle GÜNSEL'de daha fazla KKTC'li gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Projeye katılan ve programı tamamlayan öğrencilere "GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi" verilecek. "Mesleğim Elimde" projesine katılarak GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi alan tüm öğrencilere lise mezuniyetleri sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilgili meslek yüksekokullarında eğitim almaya başlamaları halinde yüzde 100 burs verilecek. Ayrıca bu öğrencilere her ay düzenli maaş ödemesi de yapılacak.

GÜNSEL'i geliştirmek ve üretmek için yaklaşık 10 yıl önce yola çıktıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "GÜNSEL'imizin seri üretim çalışmalarına tam güç devam ederken, Mesleğim Elimde projesi ile de ülkemiz gençlerine burs, staj ve iş imkanı yaratarak kendi ülkelerinde bir gelecek kurma fırsatı yaratacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz ile meslek teknik liselerindeki öğrencilerimizi çağın yeni teknolojileriyle tanıştırarak onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz" dedi.