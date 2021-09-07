Türkiye'nin teröre karşı başlattığı başarılı operasyonlar devam ediyor. PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Örgütten kopmalar da devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.