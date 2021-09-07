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Giriş Tarihi: 7.9.2021 18:04 Son Güncelleme: 7.9.2021 18:17

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türkiye'nin teröre karşı başlattığı başarılı operasyonlar devam ediyor. PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar kapsamında onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Örgütten kopmalar da devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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