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Giriş Tarihi: 7.9.2021 21:24 Son Güncelleme: 7.9.2021 21:24

Risk haritasında renkler değişiyor! Van ve Niğde de mavi kategoriye geçti

Risk haritasında renkler değişiyor! Van ve Niğde de mavi kategoriye geçti

23 bin 338 olurken, vefat sayısı da 274 olarak kayıtlara geçti. Aşılamada yüzde 75 seviyesinin üzerine çıkan Van ve Niğde mavi kategorili iller arasına geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca Van ve Niğde'nin diğer illere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Vaka ve vefat sayıları yukarı yönlü seyrine devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka ve vefat sayılarını azaltmamız gerektiğini vurguladı ve bunun en önemli adımının ise aşı olduğunu tekrar hatırlattı.

VAN VE NİĞDE MAVİ KATEGORİYE YÜKSELDİ

Bugün yayımlanan verilere göre Van ve Niğde de aşılamada yüzde 75 seviyesinin üzerine çıktı ve mavi kategorili iller arasına girdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"ÖRNEK OLMALI"

"Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısı artmaya başladı. VAN'DA ilk doz aşı oranı %75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!

Niğde, risk haritamızda artık Mavi. İlk doz aşı oranını %75'in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!"

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Risk haritasında renkler değişiyor! Van ve Niğde de mavi kategoriye geçti
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