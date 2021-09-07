Risk haritasında renkler değişiyor! Van ve Niğde de mavi kategoriye geçti

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Vaka ve vefat sayıları yukarı yönlü seyrine devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka ve vefat sayılarını azaltmamız gerektiğini vurguladı ve bunun en önemli adımının ise aşı olduğunu tekrar hatırlattı.