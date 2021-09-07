KONGO İLE TİCARET HACMİ

İlk olarak 250 milyon dolarlık bir hedef belirledik. Sanayi, tarım ve barajlar... Birçok konuda atılacak adımlar var. Kongo Demokratik Cumhuriyetinin her alanda yanında olacağız.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

KABİL HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ

Biz şu an itibarıyla Katar ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımlarımızı koruyoruz. Bir geçici Kabine açıklandı. Geçici Kabine nereye kadar devam eder onu bilemeyiz. Bize düşen şu an sadece bu süreci dikkatle takip etmektir.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş Kabil Havalimanı açıklaması | Video

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Bu samimi misafirperverlik için sizlere çok teşekkür ederim. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazırız. Bence siz birçok konuyu dile getirdiniz. İkili görüşmelerimizde de bizler Türkiye'de Kasım ayının ikinci yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi'nin düzenlenmesini ele aldık. Türkiye, Afrika kıtası ile bizlerle, söz konusu pazarı daha da güçlendirmek adına iş birliğini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda hareket edeceğiz ve her iki ülke de kazanacak.