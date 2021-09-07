Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan ’soyağacı oluşturma’ uygulaması: Soy ağacı sorgulama ekranı ile 1800’lü yıllara kadar gidiliyor

YAŞANABİLECEK YOĞUNLUKLAR DİKKATE ALINDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının;

arka plan tasarımını, metin fontlarını,metin renklerini,çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.