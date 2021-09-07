Urla’da sahte alkol üreten 1 kişi yakalandı

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibe aldığı U.E.' in Çeşmealtı Mahallesinde sahte alkol üretimi ve satışı yaptığını tespit etti. Ekipler şüpheli U.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli U.E.' nin Güvendik Mahallesinde bulunan ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 6 adet 5 litre etil alkol, 2 adet 5 litre rakı, 1 adet 5 litre votka, 1 adet 5 litre viski, 15 litre votka, 1 litre viski, 1 litre anason esansı, 4 adet 100 ml. anason esansı, 12 adet 15 ml. votka esansı, beyaz renkli koli içerisinde 15 bin 600 adet beyaz filtreli sigara, sarı renkli koli içerisinde 4 bin adet sarı filtreli sigara, siyah poşetler içerisinde 8 bin 680 adet beyaz filtreli sigara ele geçirildi. U.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.