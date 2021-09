Zeytinburnu’nda İBB’ye tepki

'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2018 yılında yapıldı. İhalenin ardından İBB tarafından 3 adadan oluşan işin 2 adası tamamlandı. 2019 yılında yaşanan İBB'deki yönetim değişikliği sonrasında inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu üzerindeki inşaat alanı 3 yıl boyunca atıl bir şekilde bırakıldı.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan süreci dün gerçekleşen Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada şu şekilde anlattı: "Zeytinburnumuz için sahile erişim çok önemli bir mevzu idi. Hepinizin bildiği gibi Zeytinburnumuzun güneyinden geçen demiryolu, Zeytinburnulu hemşehrilerimizin sahile erişimini zorlaştıran, sınırlayan bir işti. Şükürler olsun dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bey'in destekleriyle bu iş gerçekleşti. Bu husus Zeytinburnu Belediyesi ile Devlet Demiryolları arasında bir protokole bağlandı. Yine geçmiş dönem Belediye Başkanımızın talebi ile İBB Meclisi 'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' adı altında 2018 tarihinde ihaleye çıktı ve 9 Ağustos 2018'de burayı ihale etti. 12 Ekim 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Yani İBB Zeytinburnu Belediyesi ve Devlet Demiryolları'nın taraf olduğu bir protokolün gereğini yerine getirmek üzere Belediyemizin talebi ile Marmaray'ın çevre düzenlemesi işini ihale etti ve inşaat çalışmaları başladı."





İBB, İHALESİ YAPILAN PROJEYİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA YARIM BIRAKTI...



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 21 Ocak 2020'de alanı ziyaret ettiğini belirten Arısoy, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Ocak 2020'de Zeytinburnumuzu ve Zeytinburnu Belediyemizi ziyaret etti. O toplantıda CHP'li Meclis üyelerimiz de bulunmaktaydı. 1. Etap tam Kazlıçeşme Sanat'ın önüne denk gelen büyük alanda bitmiş görünüyordu. Orası ile ilgili temizlik ve bakım sorumluluğunu devretmesini ayrıca bir an evvel Marmaray'ın üzerinin kapatılması işinin tamamlanmasını talep ettim. Sözleşme var, yüklenici çalışıyor, şantiye açık. Sayın Başkan Ekrem Bey teveccüh gösterdi ve Marmaray'ın üzerindeki inşaatı bu sefer birlikte denetledik. İBB Başkanımız Zeytinburnu'ndaki şantiye ziyaretini gezmeye karar verince bu ağır giden işin tamamlanacağı umuduna kapıldık. Çünkü İBB Başkanı burada bir fotoğraf vermişti. Biz zaten takip ettiğimiz hususu biraz daha dikkatli bir biçimde takip etmeye başladık. Fakat her geçen gün şantiyedeki personel azalıyor. Hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu" dedi.



YARIM KALAN PROJE'NİN TAMAMLANMASI İÇİN İBB'YE RESMİ YAZI GÖNDERDİ



Şantiye alanında herhangi bir ilerleme olmaması sonrasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB'ye yazılı müracaatta bulunduklarını belirtti. Arısoy, "İlk yazıyı 22 Şubat 2021'de gönderdik. Yazının sonuç bölümünde: "Söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan çalışmalara devam edilip edilmeyeceği devam edilecek ise iş programınızın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim." İkinci yazımızı 18 Haziran 2021'de hiçbir hareket olmayınca göndererek, 'Çalışmaları hızlandırmak ve söz konusu alanın vatandaşın hizmetine bir an önce sunulması için tarafınızdan kurumunuz tarafından çalışmalara devam edilip edilmeyeceği devam edilecek ise iş programınızın ivedilikle Başkanlığımıza gönderilmesi, devam edilmeyecekse şantiyenin boşaltılarak Başkanlığımıza teslim edilmesi hususunda gereğini arz ederim' dedik" diye konuştu.



İBB: 'TAMAMLAYAMIYORUZ'



İBB, 13 Temmuz 2021 tarihinde Zeytinburnu Belediyesine gönderdiği yazıyla 3. Etap çalışmalarını yapamayacağını, işin Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanmasını talep etti. Başkan Ömer Arısoy İBB'den gelen resmi yazı üzerine çalışmaları ivedilikle başlattıklarını belirtti. Arısoy, "Hemen yazı gelir gelmez bütün arkadaşları topladım. Baştan sona bir gezi yaptık. Neler yapabileceğimizi konuştuk ve hızla proje çalışmalarına başladık. Çünkü buranın projesi bizde yoktu. Hazırlık aşamalarında ihtiyaç duyulan proje şifahi görüşmelerle yine gelmeyince ikinci bir müracaatımız oldu. Buna da henüz bir cevap gelmedi. Değerli arkadaşlar İBB'nin Marmaray Çevre Düzenlemesi'nden vazgeçmesinin Ulaştırma Bakanlığı ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. İBB kendisinden önce ihalesi yapılan bir yeri tamamlayamamıştır... Tamamlamamıştır. Millet ittifakının yönettiği CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu'na bir çivi daha çakamamış oldu. Biz başlattığımız gibi bitireceğiz Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.