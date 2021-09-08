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Haberler Gündem Haberleri 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: 15 bin öğretmen ataması ne zaman?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 20:56 Son Güncelleme: 8.9.2021 20:56

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: 15 bin öğretmen ataması ne zaman?

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: 15 bin öğretmen ataması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden öğretmen adaylarına müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde yazdığı Tweet’te 15 yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında adaylar 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla öğretmen adaylarını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı tweet'te 15 öğretmenj ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen 15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların yapılacağı tarih ve diğer detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Tweet'te şu detaylar yer alıyor;

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;



15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı 15 bn yeni öğretmen atamasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli olduğunda burada yer alacak.

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15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: 15 bin öğretmen ataması ne zaman?
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