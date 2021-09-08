15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı: 15 bin öğretmen ataması ne zaman?

Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla öğretmen adaylarını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı tweet'te 15 öğretmenj ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen 15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların yapılacağı tarih ve diğer detaylar şöyle;