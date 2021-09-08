Burası Afrika değil Ankara! Günde 1 saat su alan mahalleliden Mansur Yavaş’a tepki

"SULU TARIM SÖZÜ NE OLDU?"

Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" sözünü hatırlatan buna rağmen suya yüzde 80 oranında zam yapılmasını istediğini, kaydeden Günalan köylüleri, "Mansur Yavaş seçimden önce, Gölbaşı-Bala arasında kalan 150-250 bin dönüm araziyi sulu tarıma geçirme sözü vermişti o söz de tutulmadı" diye konuştular. Yavaş'ın, "Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir" dediğini ancak seçildikten sonra insanları bir damla suya hasret bıraktığını ifade eden Günalan sakinlaeri mahallelerinde yaşanan susuzluk sorununu SABAH'a anlattılar:

GÜLER AKSOY: "Çamaşırlarımız birikiyor su gelince erkekler boş şişeleri dolduruyor, biz de bulaşık makinesi çamaşır makinesi olmasına karşın elde bulaşık ve çamaşır yıkıyoruz. Çünkü suda basınç (tazyik) olmadığı için makineler çalışmıyor hatta sık sık bozuluyor. Basınç olsa bile süre yetmiyor çamaşırlar yarım kalıyor. Su hayattır elektrik olmayınca oluyor da su olmayınca olmuyor abdest almakta zorlanıyoruz. 5-6 aydır perişan olduk çiçeklerimiz kurudu. Köy yerinde insanlar, çalışır, terler, istediğimiz zaman banyo olamıyoruz. Mansur Yavaş ı hiç görmedim şebeke suyuna biran önce kavuşmak istiyorum."