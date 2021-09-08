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Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:55

Alanya'da Yörük projesi başladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Yörük projesi başladı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir ilk olan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları tarafından desteklenen Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Alanya Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde yürütülen “Yörüklerin İzinde Doğayı Keşfediyorum Projesi" Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in katılımıyla başladı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Alanya BİLSEM Müdürü Gökhan Akçay ve Proje Yürütücüsü Hacer Hale Çevlik'in de katıldığı programda projenin tanıtımı yapıldı.

11 Eylül'e kadar Alanya BİLSEM'de, 7-10 Eylül tarihlerinde ise Alanya Park Orman'da gerçekleştirilecek olan projede fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik, teknoloji ve tasarım, drama, resim, müzik gibi alanlarda 25 etkinlik gerçekleştirilecek. Bu uygulamalarla Alanya halkının önemli bir nüfus çoğunluğunu oluşturan Yörük toplumunun zengin kültürü ve farklı bakış açılarından beslenerek, disiplinler arası bir bilim-değer üzerinden bütüncül bir eğitim anlayışı yaratmak hedefleniyor.

"DİĞER PROJELERE IŞIK DE TUTSUN"

Alanya'da bir ilki gerçekleştirerek açılışı yapılan projenin diğer çalışmalara da ışık tutmasını temenni eden Kaymakam Ürkmezer, "Eğitim ve bilim adına Alanya'da bu projelerin yapılması bizler için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Alanya'da Yörük projesi başladı
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