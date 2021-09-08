Alanya’da Yörük projesi başladı

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Alanya BİLSEM Müdürü Gökhan Akçay ve Proje Yürütücüsü Hacer Hale Çevlik'in de katıldığı programda projenin tanıtımı yapıldı.

11 Eylül'e kadar Alanya BİLSEM'de, 7-10 Eylül tarihlerinde ise Alanya Park Orman'da gerçekleştirilecek olan projede fen bilimleri, sosyal bilimler, matematik, teknoloji ve tasarım, drama, resim, müzik gibi alanlarda 25 etkinlik gerçekleştirilecek. Bu uygulamalarla Alanya halkının önemli bir nüfus çoğunluğunu oluşturan Yörük toplumunun zengin kültürü ve farklı bakış açılarından beslenerek, disiplinler arası bir bilim-değer üzerinden bütüncül bir eğitim anlayışı yaratmak hedefleniyor.



"DİĞER PROJELERE IŞIK DE TUTSUN"



Alanya'da bir ilki gerçekleştirerek açılışı yapılan projenin diğer çalışmalara da ışık tutmasını temenni eden Kaymakam Ürkmezer, "Eğitim ve bilim adına Alanya'da bu projelerin yapılması bizler için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.