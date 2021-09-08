Bakan Koca duyurdu! İki il daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, Aksaray ve Iğdır'ın aşılama haritasında mavi kategoriye yükselen iller arasında yer aldığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Aksaray, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19'a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Aksaray, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!
Iğdır, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Covid-19'a karşı Mavi risk grubundaki iller arasında! Iğdır, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler!"