Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST’te A Haber’e özel açıklamalar: Tam da hedeflediğimiz buydu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar A Haber televizyonuna konuk oldu. TEKNOFEST'in Tuz Gölü'ndeki roket fırlatma yarışmasını yerinde takip eden Varank ve Bayraktar dikkat çeken açıklamalar yaptı. Varank, gençlerin sınıflandırılmaya ihtiyacı olmadığına dikkat çekti, hedeflerine odaklanmaları halinde başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

Selçuk Bayraktar ise, TEKNOFEST'in bir kültür haline dönüşmeye başladığını, hedefledikleri yolda ilerlediklerini belirtti. Bayraktar, roket yapmanın balık tutmak gibi bir hobi haline dönüşmesinin umut verici olduğunun da altını çizdi.

SON DAKİKA: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST Roket Yarışması heyecanı

VARANK'IN AÇIKLAMALARI

Gençler için inanılmaz bir gelişim, inanılmaz bir deneyim. Sadece onlarla beraber olmakla, onların önünü açmakla kalmıyoruz. Bunların bütçeleri ile ilgili hem Bakanlığımız hem de diğer TEKNOFEST paydaşlarının önemli katkıları oluyor. Bu gençlerimiz geleceğin en önemli uzay bilimcileri, en iyi roketçileri olacak.

"TOPLUMSAL DALGA DEDİĞİMİZ OLAY BU"

Aslında toplumsal farkındalığı bu işlerde artırmak çok önemli. Bireysel çabaların yanı sıra toplumun bu ihtiyacı hissetmesi, görmesi çok önemli. Bu organizasyonlar en çok buna hizmet ediyor. Toplumsal dalga dediğimiz olay, toplumun her kesimi bu çalışmaları sahiplenmiş oluyor.

Türkiye, son teknolojileri kullanan değil, bunları geliştirip ihraç edebilen ülkeler arasına girmeli. Bunu başarmalıyız. Türkiye teknoloji ihraç ederek ekonomisini de güçlendiren bir ülke haline gelmeye başladı.

"GENÇLERİN AKIL ALMAYA, SINIFLANDIRILMAYA İHTİYAÇLARI YOK"

Akıncı'yı gördünüz. Alanında en iyiler arasında. Türkiye, bu alanda dünyada en önemli 3 ülke arasına girmiş durumda.

Bir ağabeyleri olarak şunu söylemek isterim, işlerini düzgün yapsınlar. Hedeflerini belirlesinler ve sapmasınlar. Kimseden akıl almaya, sınıflandırılmaya da ihtiyacı yok. Yeter ki doğrı bilgikleri yoldan sapmasınlar, hedefe varacaklardır.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

TEKNOFEST'e İstanbul'da bu yıl rezervasyon ile kabul edeceğiz. Büyük bir coşku ile gerçekleşeceği görülüyor. Sürpriz gösteriler olacak. Yarışmaların bir kısmı TEKNOFEST de devam edecek. Cumhurbaşkanımız da katılacak, ödülleri verecek.

"TEKNOFEST GELENEKLERİ BİLE OLUŞMAYA BAŞLADI"

Hayatımızı değiştiren birçok buluşun altında bu tarz yarışmalar var. 4'üncü yıla girilmesi ile TEKNOFEST gelenekleri bile oluşmaya başlamış. Tutkuya dönüşmüş durumda. Hava masıl olursa olsun balık tutarsınız ya, genç kardeşlerimiz de burada roket yapıyorlar. Bunu hobi olarak, yaşamlarının bir tutkusu haline getirmişler.

"BALIK TUTMAK GİBİ BİR HOBİ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Tutku ile balık avlar gibi, roket tasarlayan, elektrikli araba tasarlayanlar görüyoruz. Tam da hedeflediğimiz buydu. Bir takımımız Gökova, 4 yıldır tanıyorum onları. Her yıl burada buluşuyoruz onlarla, böyle ortak anılarımız da oluşmaya başlıyor.

"BİZ EN İYİSİNİ YAPARIZ"

Allah'a şükür bugünleri de gördük. Biz yapamayız, yabancılar yapardan, yapıyoruza dönüşen bir Türkiye görüyoruz. Yaptığımızda en iyisini yaparıza dönüşen bir Türkiye'yi görüyoruz.

"YILLARCA DEVAM EDERSE MEDENİYETİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK KAZANIMLAR ORTAYA ÇIKAR"

Bu böyle yıllar yıllar devam ederse, medeniyetimiz adına büyük kazanımlar ortaya çıkar. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile inşallah bu dalga kökleşir, ülkemizi medeniyetimizi sarar ve geliştirir.

TEKNOFEST'in yıllarca ülkemizde ulusal bayram gibi kutlanmasını yüce Allah'tan diliyoruz.