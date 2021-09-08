Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı
Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:57

Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı

Aksaray’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Niğde-Ankara otobanı Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten İstanbul'a giden Serhat Yıldız (22) yönetimindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, anne Arife Yıldız (48) ile oğlu Yakup Yıldız (18) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Serhat Yıldız ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12) ise yaralandı.

Yaralı kardeşler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Serhat Yıldız'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA