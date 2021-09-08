Bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu da yaralandı

Kaza sabah saatlerinde Niğde-Ankara otobanı Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten İstanbul'a giden Serhat Yıldız (22) yönetimindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, anne Arife Yıldız (48) ile oğlu Yakup Yıldız (18) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Serhat Yıldız ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12) ise yaralandı.

Yaralı kardeşler ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Serhat Yıldız'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.