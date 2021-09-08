Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

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