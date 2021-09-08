Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Giriş Tarihi: 8.9.2021 23:49 Son Güncelleme: 9.9.2021 00:00

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA