Başkan Erdoğan Twitter’dan paylaştı: Türkiye’yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ülkede yapılan hidroelektrik santrali yatırımlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında detayların yer aldığı bir görsele yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.