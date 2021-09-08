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Giriş Tarihi: 8.9.2021 12:08 Son Güncelleme: 8.9.2021 12:29

Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Erdoğan Twitter’dan paylaştı: Türkiye’yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından elekrik alanında yapılan yatırımlar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ülkede yapılan hidroelektrik santrali yatırımlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında detayların yer aldığı bir görsele yer verdi ve şu ifadeleri kullandı:

İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık.

Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.

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Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşıdık
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