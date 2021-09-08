Başkan Yücel’den İyi Parti’nin borç eleştirisine cevap

Alanya Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye binasında düzenlenen meclis toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Mecliste konuşan Başkan Yücel, Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Geçtiğimiz ay ülkede afetlerle mücadele ettiklerini, yangın, sel ve pandemi dolayısıyla zor günler yaşadıklarını hatırlatan Başkan Yücel, "Temmuz ayında ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarla birlikte yüreğimiz de yandı. Ülke olarak, tarihimizin en büyük orman yangınları nedeniyle zor günler geçirdik. Alanya'mızda çok şükür can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlarımızın evleri yandı, mal kayıpları oluştu. Bunun da ötesinde ormanlarımız yandı, birçok hayvan telef oldu ve ekolojik denge zarar gördü. Alanya Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, araç ve personelimizle yangınların başladığı ilk günden bugüne kadar hep yangınla mücadelede ve afet bölgesinde vatandaşlarımızın yanındaydık. Manavgat başta olmak üzere Gündoğmuş ve Akseki'ye sosyal yardım desteği sağladık. Bununla birlikte araç, ekipman ve personel konusunda yangından etkilenen komşu ilçelerimizin yardımına koştuk. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı tekrar evlerine kavuşturmak, ormanlarımızı yeniden yeşertmek için gayretle çalışıyoruz.





Güzelbağ, Bayır ve Takanlar Mevki'nde yangında zarar gören evlerin yıkımını tamamladık. Kalacak evi olmayanlara devletimiz tarafından konteynerleri teslim edildi. İnşallah en kısa zamanda evleri yapılarak, yangınzedelere teslim edilecek. 8 Eylül Çarşamba günü Güzelbağ, Bayır, Dereköy ve Ümitli mahallelerinde yangından etkilenen arı üreticilerimize kovan dağıtımı yapacağız. Saat 10.00'da Güzelbağ Jandarma Karakolu yanında düzenleyeceğiz arı kovanı dağıtım törenine tüm meclis üyelerimizi davet ediyorum" dedi.



"ALANYA'YA 2 GÜZİDE EĞİTİM YUVASI KAZANDIRACAĞIZ"



Yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatan Yücel, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için aşı olunmasını istedi. Yücel, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Aşı olarak ve tedbirlere uyarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Alanya Belediyesi 2 güzide eğitim yuvasını daha Alanya'mıza kazandırmaya hazırlanıyoruz. Oba Mahallemizde 200 çocuk kapasiteli kreşimiz tamamlanmak üzere. Etüt merkezimizin ise inşaatı bitti. Mobilyaları ve iç tefrişatı önümüzdeki hafta içinde tamamlanmış olacak. 750 öğrenci kapasiteli, 20 derslikli, 6 sanat atölyesi ve konferans salonuna sahip etüt merkezimizi 4 Ekim'de hizmete açacağız" diye konuştu.



"ALANYA'YA BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜ OLACAK"



Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen kararların görüşülmesi ile devam eden mecliste 'Alanya Kent Meydanı Projesi' 2. etap yapımıyla ilgili İller Bankası'ndan 40 milyon TL kredi kullanımı ile ilgili 5. madde konusunda söz alan CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci, "Projenin Alanya için gereklilik olduğuna biz de inanıyoruz. Ufak tefek nüans farklılıklarımız olsa da proje üzerinde benzer konuları düşünüyoruz. Alanya'ya yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu paranın da heba edilen bir para olmayacağını, Alanya'ya bir şekilde geri dönüşünün olacağını düşünüyoruz. Projeyi desteklediğimizi ifade ederek grup kararımızı olumlu koyduk" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYENİN BİR KURUŞ BORCU YOK"



Yeni belediye binası yapımının son hızla devam ettiğini belirten Yücel de, "Ancak kayyumda olduğu için ve belediyenin bir kuruş borcu da yok. En son 4 milyon TL ödendi. Bu proje (Kent Meydanı Projesi) Kuyularönü Camii'nden başlayıp Ziraat Bankası'nın oradan bir bölüm 1. Etap, oradan da begonvil dediğimiz köşeye kadar 1.2 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bunun kullanılan kredinin kaçta kaçı olduğunu zamanı gelince göreceğiz" diye konuştu.



"BU SENE O BELEDİYELERİ GEÇECEĞİZ"



Belediyenin borçları konusundaki eleştirilere de cevap veren Yücel, "Göreve geldiğimiz zaman belediyenin bütçesi kadar borcu vardı. Şu anda bütçemizin yarısı kadar borcu var. Şu anda 225 milyon TL belediyenin alacağı var. 221 milyon TL de borcu var. Belediyenin kazanımları borçtan daha fazla. Hiçbir şekilde mülkiyet satmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen belediyelerden öndeyiz. Nüfusumuzun 2 katı olan belediyelerin bütçeleri 2014'te bizim 2 katımızdaydı. İller Bankası payı bizden daha fazla olmasına rağmen biz o belediyelerle geçen yıl aynı seviyeye ulaştık. Bu sene onları da geçerek 31 Aralık'ta matrahları beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.