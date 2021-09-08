Bergama için tarihi bir gün

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "2.4 milyon metrekare alanda kurulacak olan serbest bölgede 20 Bin kişiye istihdam sağlanacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, bölge milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "BERGAMA'MIZ İHRACATA AÇILAN BİR KAPI OLACAK"

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin faaliyete başlamasıyla, Bergama'da ekonomik dengelerin değişeceğini, işsizliğin sorun olmaktan çıkacağını açıklamasında ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bergama'mız ülkemizin ihracata açılan en önemli kapılarından birisi haline gelecek. Bu gurur, bu mutluluk hepimizin. Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin en kısa zamanda faaliyetlerine başlaması için canla başla çalışacağımızın sözünü yerel seçimlerde hemşehrilerimize vermiştik. Söz verdiğimiz gibi; ülkemiz ve ilçemiz için önemli bir yatırım olan Serbest Bölge'den, ilçemizdeki alt yapı ve üst yapıya, yeni yollardan tüm yolların yenilenmesine, kentsel dönüşümden dev yeşil ve sosyal alanlara, restorasyon çalışmalarından turizme, tarımdan sanayiye Bergama'mız emin adımlarla geleceğe koşuyor" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "TARİHİ BERGAMA'DA YENİ BİR TARİH YAZIYORUZ"

Yılların beklentisi ve özlemi ile gelişmek, ekonomik refaha ulaşmak için adeta doğum sancısı çeken kadim şehir Bergama'da yeni bir tarih yazdıklarına işaret eden Başkan Hakan Koştu, "Tarihi Bergama'da yeni bir tarih yazıyoruz. Uzun yılların beklentilerini gerçekleştirmek zaman alıyor. Tüm hemşehrilerime güven ve sabrı için teşekkür ediyorum. Bergama-İzmir-Ankara arasında mekik dokuduk. Sizler inandınız bizler başardık. Söz verdiğimiz gibi vizyon projeler için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.