Biri kardeşini diğeri oğlunu sulama kanalına kurban verdi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaz dönemi boyunca sulama kanallarının geçtiği mahallelerde çocukların ölüm kanalarında yaşamlarını yitirmemesi için adeta seferber oldu. Yapılan tüm uyarılara rağmen maalesef 20'den fazla genç ölüme kulaç atarak hayata veda etti.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, aileleri uyarırken acı tesadüfle karşılaştı. Polislerin dağıttığı uyarıcı broşürleri alan 56 yaşındaki Mustafa Kılıç, 1993 yılında 12 yaşındaki kardeşi Barış'ı, Zeliha Kılıç ise 1996 yılında ise 4 yaşındaki oğlu Sedat Kılıç'ın sulama kanalında boğulduğunu söyledi.

Kardeşini ve yeğenini sulama kanalına kurban veren Mustafa Kılıç, "İki can üst üste verdik sulama kanalına, bir kardeşimi kaybettim, bir de ağabeyimin oğlunu kaybettim. Çocuklarınızı bir yere gönderirken gözünüzün üzerinde olsun bizim bir anlık dalgınlığımız hala ciğerimizi yakıyor" derken, Anne Zeliha Kılıç ise "Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksınlar hiçbir yere göndermesinler" diye konuştu.