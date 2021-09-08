Cadde ortasında silahlı kavgada 1 yaralı, 1 gözaltı

Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.A. ile H.A. isimli kişilerin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli C.A., yaşanan arbede sırasında elindeki tabancayla H.A'ya ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Silahla bacağından yaralandığı belirlenen H.A., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri olayın şüphelisi C.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Ayrıca olayda kullanılan 1 tabanca ve 1 bıçak da ele geçirildi.



Olayın şüphelisinin daha önceden çok sayıda çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.