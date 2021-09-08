“Ceza kestik” tebligatıyla icraya verdiler

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Lüks sitelerin yönetimlerini tehditle gayri resmi olarak ele geçiren ve tehdit, yaralama, zorla senet imzalatma başta olmak üzere farklı suçlara karışan bir çete; İstanbul, Van ve Bursa'da çökertildi. M.S. liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 22'si örgüt üyesi ve yöneticisi olmak üzere toplam 26 çete üyesinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

23 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 3 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Baskın düzenlenen adreslerde 7 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 440 mermi ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.





TEBLİGATLAR GÖNDERMİŞLER



İddialara göre; son olarak İstanbul'un Pendik İlçesi'nde yaklaşık 200 dairelik bir sitenin yönetimini tehditle gayri resmi olarak ele geçiren çete üyeleri; kendilerine para ödemesi yapmayan daire sahiplerine "Size ceza kestik" tebligatları gönderdi. Mağdurlara silah ve tehdit zoruyla senet imzalatan çete üyeleri daire sahiplerini icraya da verdi. Çetenin üyelerinin sertifikasız sözde güvenlikçilerle site güvenliğini de sağladıkları, site sakinleri ve kat maliklerine fazla fatura tutarları çıkardıkları da tespit edildi. Site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde eden çete üyelerinin ödemelere itiraz eden site sakinlerine, silahlı tehdit, elektrik, su ve doğalgaz kesintisi, ikamet kapı kilitlerinin değiştirilmesine varana kadar çeşitli yöntemlerle baskı uyguladıkları da belirlendi.