Çocuklara özel sokak projesi

Kocaeli Başiskele İlçesinde, Vatandaşların yoğun talebi üzerine hazırlanan 'Çocuk Oyun Sokağı 'Projesi için ilk adım atıldı. Kocaeli'nde ve İlçede bir ilk olacak proje Yeşilyurt Mahallesinde Değerli ve Karınca Sokakları arasında hayata geçiyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan çocuk oyun sokağı, 70 metre uzunluğunda ve araç trafiğine kapalı olacak. Sokakta seksek, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca gibi geleneksel oyunlarımızın yanı sıra labirent, pusula gibi oyunlar, çocuklar tarafından güvenli bir ortamda keyifle oynayacak. Rengârenk görüntüsüyle çocukların büyük ilgi duyacağı çocuk oyun sokağında, ayrıca zemine dekoratif 3 boyutlu görsel de çizilecek.