Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çocuklara özel sokak projesi
Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:10

Çocuklara özel sokak projesi

ABBAS ÇAKAR
Çocuklara özel sokak projesi

Kocaeli Başiskele İlçesinde çocukların güvenli bir şekilde oyun oynamalarını sağlamak için onlara özel ‘çocuk oyun sokağı’ yapılıyor.

Kocaeli Başiskele İlçesinde, Vatandaşların yoğun talebi üzerine hazırlanan 'Çocuk Oyun Sokağı 'Projesi için ilk adım atıldı. Kocaeli'nde ve İlçede bir ilk olacak proje Yeşilyurt Mahallesinde Değerli ve Karınca Sokakları arasında hayata geçiyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan çocuk oyun sokağı, 70 metre uzunluğunda ve araç trafiğine kapalı olacak. Sokakta seksek, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca gibi geleneksel oyunlarımızın yanı sıra labirent, pusula gibi oyunlar, çocuklar tarafından güvenli bir ortamda keyifle oynayacak. Rengârenk görüntüsüyle çocukların büyük ilgi duyacağı çocuk oyun sokağında, ayrıca zemine dekoratif 3 boyutlu görsel de çizilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara özel sokak projesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA