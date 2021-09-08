Düzce’de 50 yıllık sorun çözüme kavuşuyor

Düzce'nin 50 yıllık sorunu ve kanayan yarası olan bir sorun daha çözüme kavuşuyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, seçim vaatleri arasında bulunan Kültür Mahallesindeki Eski Sanayi Sitesinin kaldırılması amacıyla başlattığı Ankara temasları sonuna meyvesini verdi. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ve projelendirme çalışmalarının ardından, yeni proje ihale aşamasına gelindi.

İHALE 4 EKİM'DE YAPILACAK

Kültür Mahallesi'nde D-100 Karayolunun kenarında bulunan 72 Bin metrekare üzerine kurulu, yaklaşık 50 yıllık bir tarihe sahip Küçük Sanayi Sitesinin kaldırılması ve modern bir sanayi sitesi inşa edilmesi için gerçekleştirilecek ihale, 4 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda yapılacak.

"BU YOLA ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIK"

Düzce'de büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Başkan Özlü; "Kültür mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi zamanla şehrin içinde kaldı ve çarpık bir yapı oluşturdu. Konut ve işyerlerinin iç içe geçti. Sanayi sitesi D-100 Karayolu kenarında bulunması nedeniyle de görüntü kirliliği de oluşturarak şehrimizden gelip geçen insanlar için kötü bir imaja neden oluyordu. Vatandaşlarımızla istişare ederek verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla, geçtiğimiz yıl Sanayi sitesinin kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde protokol imzalamıştık. Yaptığımız girişimler ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Artık bu sorun tarihe gömülüyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Tüm Düzceli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. Beslanbey Mahallesinde yapılacak olan Modern Sanayi Sitesinin ardından Eski Sanayi bu alana taşınacak. Kültür Mahallesinde bulunan mevcut sanayi sitesinin yerine ise Kentsel Dönüşüm Projesi uygulancağı öğrenildi.