Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri “Eros” zehir tacirlerine suçüstü yaptı! 80 kilo Eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 8.9.2021 11:38

“Eros” zehir tacirlerine suçüstü yaptı! 80 kilo Eroin ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Eros” zehir tacirlerine suçüstü yaptı! 80 kilo Eroin ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 80 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi. 80 kilo 340 gram Eroin maddesini “Eros” isimli Narkotik Dedektör Köpeği buldu.

Uyuşturucu satıcıları ve çeteleriyle mücadelesini aralıksız operasyonlarla sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Sultangazi'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 80 kilo 340 gram Eroin maddesi, 3 kilo 390 gram Hint Keneviri Parçası, 55 kök Hint Keneviri, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. 1'i tutuklandı. 80 kilo 340 gram Eroin maddesini "Eros" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Dedektör Köpeği buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
“Eros” zehir tacirlerine suçüstü yaptı! 80 kilo Eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA