“Eros” zehir tacirlerine suçüstü yaptı! 80 kilo Eroin ele geçirildi

Uyuşturucu satıcıları ve çeteleriyle mücadelesini aralıksız operasyonlarla sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Sultangazi'de uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 80 kilo 340 gram Eroin maddesi, 3 kilo 390 gram Hint Keneviri Parçası, 55 kök Hint Keneviri, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. 1'i tutuklandı. 80 kilo 340 gram Eroin maddesini "Eros" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli Narkotik Dedektör Köpeği buldu.