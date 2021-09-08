Hasankeyf turizmcilerin gözdesi oldu

Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserler, yeni yerleşkeye taşındı. Yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Hasankeyf, artık turizmi canlandıracak yeni aktivitelere de sahne olmaya başladı. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan Hasankeyf, baraj göletinde tekne turları ve su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Tarihi Hasankeyf'i ziyaret eden vatandaşlar, tekne paraşütü ile tarihi eserleri ve baraj gölünü havadan görme imkânı buluyor. Tekneden gökyüzüne yükselen ziyaretçiler 7 ila 10 dakika arası gökyüzünde eşsiz manzaranın tadını çıkıyor. Hasankeyf'teki iyi değişimi ziyaretçi yoğunluğu ile yorumladıklarını aktaran ilçe Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Hasankeyf'te yeni bir sayfa açtık. Açtığımız bu yeni sayfada ilçemizin turizm potansiyeli yüzde 100 arttı. İlçemizin yeşil alan sorunu ile ilgili şuan oldukça önemli çalışmalar yürütülüyor. Proje bitiminde ilçemiz önemli bir yol daha kat etmiş olacak" diye konuştu.

TUR OPERATÖRLERİ HASANKEYF'E AKIN EDİYOR



Baraj öncesi bakımsız ve ilgisizlikten dolayı yerli ve yabancı turistlerin pek ilgisini çekemeyen Hasankeyf, Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte adeta küllerinden yeniden doğdu. Tur operatörlerinin gözde tarihi mekânı haline gelen Hasankeyf hafta sonları başta olmak üzere günlük ortalama binlerce ziyaretçi ağırlar hale geldi. Ziyaretçi sayısında eskiye oranla artış yaşanmasıyla da tarihi ilçede bulunan yerel esnaflarında yüzünü güldürmeye yetti. Yerel esnaflardan Musa Kaya, "Yeni Hasankeyf'te projelerin tamamlanmasıyla turist sayısında da artış yaşandı. Artık buraya gelen ziyaretçilerimi en iyi şekilde ağırlamaya başladık. Bundan dolayı da yıllardır kan ağlayan biz yerel esnaflarında yüzü gülmeye başladı. İddia ediyorum 5 yıl sonra Hasankeyf ülke turizminde oldukça önemli bir konuma gelecektir" dedi.