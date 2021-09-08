İçişleri Bakanlığından İYİ Partili Aytun Çıray’ın ’3 bin Afgan’ iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Bir siyasi parti sözcüsünün yapmış olduğu açıklamaya istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur" dedi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre yabancı; genel olarak Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izni ile bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.
ABD'nin bedeli karşılığında 3 bin Afganlı'yı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı yönünde iddialar ise kesinlikle doğru değildir.
Ayrıca; İddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir.
Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir.
Daha önce de; benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür.