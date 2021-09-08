CHP’de istifalar peş peşe geldi! Menderes belediyesi kayyumluk oldu

MENDERES'İ BÖLDÜN

Partililer istifalarını il başkanlığına dün gönderdi. İstifa eden 8 ismin ilçe merkezinde siyaset yaptığı öğrenildi. İstifacıların İlçe Başkanı Koç'a, "İlçeyi merkez-sahil diye ayırdın. Menderes bir bütündür. Bu siyaseti yapan biriyle biz yol yürümeyiz" dedikleri sızan bilgiler arasında yer aldı. İlçe örgütünde şok etkisi yaratan istifa sürecini arka planda Belediye Başkanı Kayalar'ın organize ettiği öne sürüldü. Öte yandan Menderes'te yönetimin istifasıyla boşalan ilçe başkanlığına il yönetim kurulu kararıyla geçici bir süreyle kayyumun atanması bekleniyor.