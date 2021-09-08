CHP’de istifalar peş peşe geldi! Menderes belediyesi kayyumluk oldu

Dün, CHP İlçe yönetiminde görevli 8 yönetim kurulu üyesi aynı anda istifa etti. İstifaların ardından Kemal Koç'un başkanlığını yürüttüğü ilçe yönetimi düştü. İstifaları Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın organize ettiği öne sürülürken ilçe yönetimine kayyum atanması bekleniyor.
KAYALAR'I CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Menderes İlçe Yönetimi istifalarla sarsıldı. Geçtiğimiz aylarda aynı zamanda meclis üyesi olan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın belediye başkanı Mustafa Kayalar'ı ilçede kaçak yapılaşmaya göz yumduğu iddiası ile CİMER'e şikayet etmesinin yankıları sürerken bu sefer de ilçede istifa depremi yaşandı.
YÖNETİM DÜŞTÜ
Yerel seçimleri Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile birlikte götüren Gizem Ergün'ün yaklaşık 1 yıl kadar önce görevi bırakmasının ardından yönetim içinden Kemal Koç başkan seçilmişti. Belediye Başkanı Kayalar'la bir süredir arasının açık olduğu öğrenilen Koç'un yönetimindeki 8 isim aynı anda istifa edince başkanlık düştü.
MENDERES'İ BÖLDÜN
Partililer istifalarını il başkanlığına dün gönderdi. İstifa eden 8 ismin ilçe merkezinde siyaset yaptığı öğrenildi. İstifacıların İlçe Başkanı Koç'a, "İlçeyi merkez-sahil diye ayırdın. Menderes bir bütündür. Bu siyaseti yapan biriyle biz yol yürümeyiz" dedikleri sızan bilgiler arasında yer aldı. İlçe örgütünde şok etkisi yaratan istifa sürecini arka planda Belediye Başkanı Kayalar'ın organize ettiği öne sürüldü. Öte yandan Menderes'te yönetimin istifasıyla boşalan ilçe başkanlığına il yönetim kurulu kararıyla geçici bir süreyle kayyumun atanması bekleniyor.
KİMLER İSTİFA ETTİ
İlçe yönetiminden istifa ettiği belirlenen 8 isim şu şekilde:
Ahmet İşler, Bahadır Arpaz, Nusret Çimen, Koray Kabaca, Nuri Karadeniz, Mert Engin ve Hatice Sezgin. Şaban Özvatan