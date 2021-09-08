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Giriş Tarihi: 8.9.2021 12:11

Kabinenin 6 üyesi afet toplantısında

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kabinenin 6 üyesi afet toplantısında

Son günlerde Türkiye genelinde ki yangın, sel afetlerinin sonuçları, dere yataklarında alınacak tedbirler ve bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemler ile ilgili 6 bakanın katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısı başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda "Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yatakları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde gerçekleşen yangın ve sel afetlerine yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen birer sunum gerçekleştirdi. Yangın ve sel afetlerinin sonuçları, dere yataklarında alınacak tedbirler ile bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemler ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısı sürüyor.

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Kabinenin 6 üyesi afet toplantısında
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