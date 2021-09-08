Kabinenin 6 üyesi afet toplantısında

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda "Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yatakları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde gerçekleşen yangın ve sel afetlerine yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen birer sunum gerçekleştirdi. Yangın ve sel afetlerinin sonuçları, dere yataklarında alınacak tedbirler ile bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemler ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısı sürüyor.