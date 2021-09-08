Kaçak göçmenler kontrole takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen kontroller esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan denetim ve kontrollerde, 7 düzensiz kaçak göçmen ile onların sevkini sağlayan araç şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, onların sevkini sağlayan araç sürücüsü A.S'nin tamamlanan işlemleri sonrasında, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.