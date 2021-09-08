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Giriş Tarihi: 8.9.2021 15:07

Karabük’te iş kazası

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te iş kazası

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Organize sanayi bölgesinde bir demir çelik haddehanesinin çatısın da çalışan 52 yaşındaki Ramazan Odabaş dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Birimini aradılar. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri ağr yaralanan Ramazan Oabaşı Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Odabaş yaşamını yitirdi. Ramazan Odabaş'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Karabük’te iş kazası
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