Karabük’te iş kazası

Edinilen bilgiye göre Organize sanayi bölgesinde bir demir çelik haddehanesinin çatısın da çalışan 52 yaşındaki Ramazan Odabaş dengesini kaybedip yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık Birimini aradılar. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri ağr yaralanan Ramazan Oabaşı Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Odabaş yaşamını yitirdi. Ramazan Odabaş'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.