Karadeniz bölgesinden Rusya’ya ihracatın lideri Trabzon

Konu hakkında yazılı açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet KALYONCU, 2021 yılı ilk 8 ayında Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranlı artış yaşandığını belirterek, Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na en çok ihraç edilen ürünün yaş meyve sebze ürünleri olduğunu belirten Kalyoncu,, ikinci sırada ise ihracatı hızla yükselen Balık ihracatının geldiğini, toplamda 23 sektörden Rusya Federasyonu'na ihracat gerçekleştirildiğini ve Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yarısından fazlasının (%53'lük kısmın) tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

ALABALIK İHRAACATINDA %96 ARTIŞ YAŞANDI

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu; Rize ilinin de ihracatını hızlı bir şekilde yükselterek, 2021 yılında Ülkemizden Rusya Federasyonu'na en fazla Alabalık ihracatını gerçekleştiren İl olduğunu ve bu dönemde de Rize ilinden Rusya Federasyonu'na %96 oranındaki artışla 30 Milyon 88 Bin dolar tutarında Alabalık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

2021 yılının kalan döneminde de Rusya'ya yapılacak ihracatın artışla tamamlanacağına vurgu yapan Kalyoncu," ikili ticaretimizin daha yüksek rakamlara ulaşması, Karadeniz Bölgesinin hedef pazarı olan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yakınlık avantajımız ölçeğinde artırılabilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaşması için yaşanan tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak iki Ülke arasında bir tercihli Ticaret anlaşmasının yapılmasını önerdi. En büyük dış ticaret hacmine sahip olduğumuz Ülkelerden biri olan Rusya Federasyonu ile ikili ticaretin gerçek potansiyeline ulaşması için yaşanan sorunları ortadan kaldıracak tercihli bir ticaret anlaşmasının zorunlu olduğunu belirten Kalyoncu, bu anlaşmanın yapılması ile dış ticaret hacmimizin hedef konulan 100 Milyar Dolar seviyesine kısa zaman içinde ulaşacağını ifade etti.