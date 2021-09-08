Kardeşini kaybeden ağabeyin feryadı: "Gençler ne olur aşı yaptırın"

Kırıkkale'de bir süre önce Covid-19'a yakalanan ve 2 gün önce hayatını kaybeden 16 yaşında ki şişe öğrencisi Murat Aktaş'ın ailesi aşı yaptırın çağrısında bulundu. Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Murat Aktaş, testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatının baharında vefat etti.

Aktaş'ın Ağabey Mustafa Aktaş, kardeşinin aşısız olduğuna dikkat çekerek 'Kardeşim koronaya yakalanınca evde karantinaya girdi. 5 Eylül Pazar günü sabaha karşı ağırlaştı. Babamların ambulansa haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı ve entübe etmişler. Bir gün bile olmadan öğle vakti vefat etti. Kardeşimin hayali vardı. Boyu falan uzun olduğu için 'Ben subay, jandarma olmak istiyorum' diyordu. Kardeşim daha 16 yaşındaydı. Bütün gençlerin aşı olmasını istiyorum. Bu acı çok zor. Ne olur gidip aşı olsunlar. Bu acıyı onlar ailelerine yaşatmasınlar. Başka ne diyebilirim ki" ifadelerini kullandı.