Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi’nde hasat yapıldı

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde 10 dekar alanda ölmez otu, biberiye, kekik, lavanta, melisa ve tıbbi nane bitkilerinden oluşan deneme alanında düzenlenen hasat etkinliği Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katılımıyla yapıldı. Deneme tarlasını gezerek İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saliha Kırıcı'dan bilgi alan Elban,, tarihte Lokman Hekim adıyla bilinen, şifa dağıttığına inanılan kişinin yaşadığı ve yazdığı ölümsüzlük reçetesini Ceyhan Nehri'ne düşürdüğüne inanılan bölgede olduklarını belirtti.

Lokman Hekim'in sunduğu şifanın kaynağı olan bitkilerin yine burada yetiştiğine dikkat çeken Vali Elban, kendilerinin de bu bitkilerin doğal haliyle bulunanlarının ıslah edilmesi, az ekilen veya bulunanların da ekiminin yaygınlaşması için proje hazırladıklarını söyledi. Elban, proje kapsamında şifalı tıbbi aromatik bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirme çabasında olduklarını belirterek, "Tüm paydaşların hepsi bu sektörün gelişmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş bu değerin tekrar canlanması için bir çaba içerisindeler. Burada 5-6 ayrı bitkinin denemesi yapıldı. Bize ifade edilene göre verimlikte çok ciddi başarı elde edildi. Diğer alanlarda da yine ciddi bir verimlilik olduğu gözlemlendi. İnşallah bölgemize, iklimimize, toprağımıza, uyum sağlayan bu tür tıbbi aromatik tüm bitkilerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" dedi.

Vali Elban, daha sonra makasla melisa otunun ilk hasadını yaparak proje kapsamında denemesi yapılan tüm tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadını başlattı. Düzenlenen hasat etkinliğine Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje kapsamında 6 ilçede toplam 944 bin adet olmak üzere 312 dekara ölmez otu, biberiye, kekik, çörek otu, lavanta, adaçayı, nane, melisa, papatya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin deneme ekimi yapıldı.