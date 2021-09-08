Minik Merve hayata tutunma savaşı veriyor

Olay Yatağan ilçe merkezinde Muğla - Bodrum Karayolu üzerinde gerçekleşti. Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde ikamet eden ailesi ile birlikte pazar alışverişi için ilçe merkezinde kurulan semt pazarına geldiği öğrenilen öğrencinin yolun karşısına geçmeyi engelleyen bariyerin açık olmasından yararlanarak karşıya geçmek isterken yoldan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR



112 sağlık ekiplerince önce Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle hemen Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Öğrencinin tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

BAŞHEKİM TOGAN: BAŞINDAYIZ



Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesinde entube durumda yaşam savaşı veren Küçük Merve için açıklama yapan Başhekim Doç.Dr Turhan Togan:"Durumu kritik ama doktor arkadaşlar elinden geleni yapiyorlar. Ben de basimdaydim. Ailesine de bilgi verildi. İnşallah toparlar yavrumuz. Çok üzüldüm, gozlerim doldu. Umarim yavrumuz iyileşir"dedi.