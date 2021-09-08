Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Minik Merve hayata tutunma savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 8.9.2021 18:31

Minik Merve hayata tutunma savaşı veriyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Minik Merve hayata tutunma savaşı veriyor

Muğla'da yolun karşısına geçerken  bir aracın çarpması sonucu 9 yaşındaki kız öğrenci Merve A. ağır yaralandı.

Olay Yatağan ilçe merkezinde Muğla - Bodrum Karayolu üzerinde gerçekleşti. Yatağan ilçesi Bencik Mahallesinde ikamet eden ailesi ile birlikte pazar alışverişi için ilçe merkezinde kurulan semt pazarına geldiği öğrenilen öğrencinin yolun karşısına geçmeyi engelleyen bariyerin açık olmasından yararlanarak karşıya geçmek isterken yoldan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR


112 sağlık ekiplerince önce Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle hemen Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Öğrencinin tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

BAŞHEKİM TOGAN: BAŞINDAYIZ

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesinde entube durumda yaşam savaşı veren Küçük Merve için açıklama yapan Başhekim Doç.Dr Turhan Togan:"Durumu kritik ama doktor arkadaşlar elinden geleni yapiyorlar. Ben de basimdaydim. Ailesine de bilgi verildi. İnşallah toparlar yavrumuz. Çok üzüldüm, gozlerim doldu. Umarim yavrumuz iyileşir"dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Merve hayata tutunma savaşı veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA