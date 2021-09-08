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Giriş Tarihi: 8.9.2021 16:51

Muğla'nın öğretmenleri Paris'te

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’nın öğretmenleri Paris’te

Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu’nda görevli 7 öğretmen, Fransa’da 10 gün süren STEM eğitimini tamamlayarak kurs sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Muğla Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 2019 teklif çağrısı döneminde okul Avrupa Birliği proje ekibi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul gören Muğla STEM Merkezi projesi ile 7 öğretmen, eğitim için Fransa'ya gitti.

15-26 Ağustos tarihleri arasında Paris'te gerçekleşen eğitime, öğretmenlerden Hüseyin Demircan, Güldemet Asyalı, Burcu Şahin, Aylin Ekiz, Savaş Sinan Koca, Teoman Kıy ve Metin Gündoğan katıldı. 10 günlük STEM eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmenler, kurs sonunda Europass Hareketlilik Belgesi ve katılım sertifikası almaya hak kazandı.

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Muğla'nın öğretmenleri Paris'te
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