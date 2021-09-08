Özalan’dan Akşener’e tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da kutlamış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kutlama programına katılıp bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u fetheden Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e benzetirken, Cumhur İttifakını ise Bizans'a benzetmişti.

"SANAYİ AĞACI HEYKELİ'NİN DÜNYAYA FAYDASI NE KADARSA, MERAL AKŞENER'İN DE FAYDASI O KADAR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in bu iki benzetmesine hazırladığı bir video ile tepki gösterdi. Özalan sosyal medya hesabından "Bizans, 28 Şubat kararlarını ve başörtüsü yasağını gönülden desteklediğini söyleyen Meral Akşener'i görse eminim gurur duyardı. Sanayi Ağacı Heykeli'nin dünyaya faydası ne kadarsa, Meral Akşener'in de faydası o kadar" diyerek tepki videosunu paylaştı.

"BİZANS, MERAL AKŞENER'İ GÖRSE EMİNİM GURUR DUYARDI"

Özalan hazırladığı videoda şunları söyledi: "28 Şubat takiyyesi deşifre olunca iyice kendini kaybeden Meral Akşener, CHP'nin beceriksiz, icraatsız ve tembel belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a benzeterek büyük bir rezalete imza attı. Hadsiz ve seviyesiz ifadelerle Cumhur İttifakını da Bizans'a benzetti.





Meral Akşener'in yaptığına ancak densizlik denir. Bizans, 28 Şubat kararlarını ve başörtüsü yasağını gönülden desteklediğini söyleyen Meral Akşener'i görse eminim gurur duyardı. Hatta heykelini bile dikebilirdi. Ama artık Bizans yok. Son diktiği Sanayi Ağacı Heykeli ile alay konusu olan CHP, ortağı Meral Akşener'in de bir heykelini diker artık! Sanayi Ağacı Heykeli'nin dünyaya faydası ne kadarsa Meral Akşener'in de faydası o kadar!"