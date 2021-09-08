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Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:07

PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütü PKK’ya darbe vurulmaya devam ediliyor.

Diyarbakır Dicle Kurşunlu Mahallesi kırsalında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürülüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri Eren operasyonları ile PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Eren-2 operasyonlarında; Diyarbakır Dicle Kurşunlu Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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