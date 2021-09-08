Polise bıçak çeken suç makinesi bacağından vuruldu

Olay, merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, şüpheli 3 kişinin motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelileri kovalayan ekipler, bir süre sonra motosikleti durdurdu.

Sürücü S.K. bıçakla bir polis memurun üzerine yürüdü. Bıçağı bırakması yönünde defalarca uyarılan S.K. polis memurunun üzerine yürüyüp, hamle yapınca sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen S.K'nın, 'uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık' gibi suçlardan emniyette 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.