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Giriş Tarihi: 8.9.2021 12:09

Rektör Hülagü: “Twitter kullanmayacağım”

ABBAS ÇAKAR
Rektör Hülagü: “Twitter kullanmayacağım”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Twitter kullanmamayı ciddi olarak düşünüyorum. İnsan hürriyet sınırının, başka insan hürriyet sınırında bittiğine inanan bir insanım” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada resmi görevini tamamladıktan sonra Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Rektör Hülagü yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ehl-i Twitter; Öğrencilerle iletişim, onların sorunlarını daha yakından görebilmek amacıyla ve bazen de manaya müteallik güzel şiirleri, sözleri paylaşmak için Twitter'ı kullanmaktayım. Maalesef bazen nezaket sınırlarını aşan ve hakaret içeren sözlerle cevap verildiğini görmekteyim. Bu kişileri ve trol hesapları istemeden engelleyeceğim. Resmi görev bitimi sonrası Twitter kullanmamayı ciddi olarak düşünüyorum. İnsan hürriyet sınırının, başka insan hürriyet sınırında bittiğine inanan bir insanım. Sağlıklı olun huzurlu olun" ifadelerini kullandı.

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Rektör Hülagü: “Twitter kullanmayacağım”
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