Rektörden uzaktan eğitim açıklaması

Rektör Aslan, "YÖK'ün verdiği karar var. Uzaktan eğitimi yüzde 40'a kadar yapabilirsiniz. Bunun anlamı ders sayıları yüzde 40 oranında uzaktan yapılabilir. Dolayısıyla öğrenci buraya daha az gelmiş olur. YÖK'ün verdiği aralık yüzde 10 ile yüzde 40 arası. Yüzde 10 ile yüzde 40 arasında mesleki, temel mesleki vermediğiniz dersleri uzaktan yapabilirsiniz. Bazı sınıflarda yüzde 6,7 uzaktan verilebilir. Bazıları da yüzde 30'un üzerinde uzaktan verilebilir. Bu oranlar derslerin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu sayede üniversite kampus içinde ve şehirde öğrenci yoğunluğu azalmış olur." dedi.