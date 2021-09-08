Şanlıurfa’da acı telaşı devam ediyor

Şanlıurfa'nın olmazsa olmazlarından olan isot sezonu başladı. Kentle özdeşleşen meşhur kırmızı pul biber olan isot her yıl kadınlar tarafından temizleniyor, kurutulduktan sonra yemeklere ve çiğköfteye lezzet veriyor. İsot temizlemekten elleri yanan Urfalı kadınlar ev bütçelerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa yaklaşık 40 derece sıcaklık altında tarlada toplanan kırmızıbiber, sofraya gelene kadar birçok zahmetli aşamadan geçiyor.

Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmezi olan isotta acı telaş başladı. Baharda ekilerek Ağustos ayı başında hasadı yapılan biberler, birçok zahmetli aşamadan geçilerek isot haline getiriliyor. Sıcağın etkisiyle kırmızıya dönen biberler, devam adıyor kadınlar tarafından tarladan toplanıyor. Yine kadınlar tarafından tohumları ayıklanan biberler, daha sonra belirlenen alanlarda serilip güneşte kurutuluyor. Birkaç gün içinde kuruyan isotlar, tırmık yardımıyla toplanıp makineye çekiliyor. Tuz ve zeytinyağı ile tatlandırılan isot sofralardaki yerini alıyor.