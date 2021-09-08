Siverek’in yöresel ürünler standı yoğun ilgi gördü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Şanlıurfa'da düzenlenen Bölgesel Kalkınma Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Açılış ve tanıtım konuşmaların ardından yapılan katılımcılar stantları ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan yöresel ürünler standı ziyaretlerden yoğun ilgi gördü.

Standı ziyaret eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu Belediye Başkanı Ayşe Çakmak karşıladı.

Yılmaz ve Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki ziyaretçilere şire üzümü, Siverek peyniri, fıstık ve diğer ürünler ikram edildi.

Bölge belediye başkanları ve çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği stantta ürünlerin tanıtımı yapılırken hazırlanan ve içerisinde Siverek peyniri, fıstık, pekmez, pestil, kuru incir ve Karacadağ pirincinin yer aldığı ürünler hediye edildi.

Fuarın bölge için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçeye yatırımcıların kazandırılması için bir adım olduğunu söyledi.

Siverek Belediyesince açılan stantta ilçenin tanıtımının yapıldığını dile getiren Çakmak, "Bölgesel kalkınma için çok önemli bir fuar ve bizde tanıtım yaparak yatırımcıları ilçemize kazandırmak istedik. Standımıza olan ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlayıp avantajlarımızı anlattık." dedi.