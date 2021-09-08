Siverek’te İŞ-KUR kura çekimleri tamamlandı

İŞ-KUR Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek temizlik personelinin belirlenmesi için yapılan kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu konferans salonunda yapılan kura çekimine 3 bin 441 başvuru yapılırken 301 adayın istihdam edileceği öğrenildi.

Kırsal mahalle okullarında 63, merkezde ise 238 kişinin görevlendirileceği bildirildi.

Kura sonunda elde edilen isimlerin noter tarafından onaylanmasıyla listenin sonraki gün kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün noter huzurunda çekilen kurayı, kamera ve ses sistemiyle kayıt altına aldığı görüldü.