Tahir’den acı haber! Cansız bedeni 40 kilometre uzaklıkta bulundu

Olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalının yanında gezen 9 yaşındaki Tahir demirler.ve 8 yaşındaki Enes Kurt., suya düştü. İki çocuk sulama kanalına düşerek, akıntılı suya kapılarak gözden kayboldu. Dengelerini kaybederek düşen çocukları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda, 8 yaşındaki Enes Kurt .'un cansız bedenine ulaşıldı. Enes Kurt.'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Su dalgıç polisleri kaybolan 9 yaşındaki Tahir Demirler. için sulama kanalında arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Enes'in cansız bedeni, düştüğü yerin 40 km uzağındaki Harran ilçesine bağlı Meydankapı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında Tahir D.'nın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli tıp kurumuna kaldırdı.