Tansu Çiller yatını satıyor! 18.5 milyona ilana konuldu

Eski Başbakan Tansu Çiller, 1960 model İngiliz özel yapım yatını internet üzerinden satış yapan bir site üzerinden ilana verdi. Çiller'in satışa çıkardığı özel yapım yat, minik bir sarayı andırdı.

TANSU ÇİLLER'İN FOTOĞRAFI VAR



4 kamaradan oluşan yat 31.12 metre boyunda ve 6,7 metre eninde... Kendine özel bar, salon ve 6 yatağı bulunan yat, lüks otelleri aratmayacak şekilde tasarlanmış. Yatta toplantı odasının olduğu bölümde Tansu Çiller'in çerçeveli bir fotoğrafı olması da dikkat çekiyor.

ALICISINI BEKLİYOR

Eylül ayının başında ilana konulan ve bugüne kadar bin 300 saat çalıştığı belirtilen yatın marinada milyoner alıcısını beklediği öğrenildi.





2010 YILINDA 1.7 MİLYON EURO'YA SATIN ALDI



Çiller'in lüks yatı 2010 yılında işadamı Eser Tümen'in eşi Samra Hanım'dan satın aldığı biliniyor. Tansu Çiller, 1 milyon 750 bin Euro ödediği Samra adlı yatın adını Info olarak değiştirmişti.