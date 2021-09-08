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Giriş Tarihi: 8.9.2021 22:20

Teröre geçit yok! DEAŞ'lı terörist Ankara'da gözaltına alındı

İHA
Teröre geçit yok! DEAŞ’lı terörist Ankara’da gözaltına alındı

Bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Ankara'nın Polatlı ilçesine geldiği belirtilen DEAŞ'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu A.E.İ. isimli şahsın yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Polatlı ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu şahsın 5 Eylül tarihinde Polatlı ilçesi Yeniköseli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Teröre geçit yok! DEAŞ'lı terörist Ankara'da gözaltına alındı
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