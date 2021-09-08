Tuzla’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Soruşturma kapsamında makinist ifade verecek!

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

YARALANAN 7 YOLCU HASTANEDE

Meydana gelen kazanın ardından trendeki yolcular tahliye edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kazada yaralanan 7 yolcunun tedbir amaçlı hastanelere kaldığıldığı belirtilirken kazadan etkilenen yolcuların sağlık durumunun ağır olmadığı

bildirildi.

MAKİNİSTİN İFADESİ ALINACAK

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında tüm araştırmalar yapılırken makinist ve sinyalizasyon sorumlusunun da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.