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Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:53 Son Güncelleme: 8.9.2021 14:01

Tuzla'da facianın eşiğinden dönülmüştü! Soruşturma kapsamında makinist ifade verecek!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Tuzla’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Soruşturma kapsamında makinist ifade verecek!

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda karşı karşıya geldi. Trenler son anda düşük hızda tampon temasıyla hafif çarpışarak dururken büyük bir faciadan dönüldü. Olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli araştırmaların yapıldığı ve yaralı sayısının 7 olduğu bildirilirken makinist ve sinyalizasyon sorumlusunun da şüpheli olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

YARALANAN 7 YOLCU HASTANEDE

Meydana gelen kazanın ardından trendeki yolcular tahliye edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kazada yaralanan 7 yolcunun tedbir amaçlı hastanelere kaldığıldığı belirtilirken kazadan etkilenen yolcuların sağlık durumunun ağır olmadığı
bildirildi.

MAKİNİSTİN İFADESİ ALINACAK

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında tüm araştırmalar yapılırken makinist ve sinyalizasyon sorumlusunun da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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Tuzla'da facianın eşiğinden dönülmüştü! Soruşturma kapsamında makinist ifade verecek!
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