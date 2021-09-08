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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:56

TSKGV bağışçısına madalya

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
TSKGV bağışçısına madalya

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 43 bin lira bağışta bulunan 63 yaşındaki Mehmet Necat Aydınalp’a altın madalya ve berat belgesi verildi.

Hasankeyf Dicle Mahallesinde yaşayan Mehmet Necat Aydınalp, TSKGV'ye 43 bin lira bağışladı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Aydınalp'ı makamında ağırlayarak altın madalya ve beratını takdim etti. Vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak, milletle gönül bağı kurarak onların desteğini almak olduğuna işaret eden Kaymakam Öztürk, toplanan katkıların projelere aktarıldığını belirtti. Ödül törenine Kaymakam Şenol Öztürk, TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ve Mehmet Necat Aydınalp katıldı. Ödül töreninden sonra yaşadığı duyguları aktaran Aydınalp, "Vatanımızın gücünü gösteren en önemli etkenlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü olmasından geçiyor. Bizler her vatandaş olarak vatanımızın savunmasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine desteğimizi hiçbir zaman esirgememeliyiz" dedi.

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TSKGV bağışçısına madalya
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