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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:40

Üsküdar’daki park buluşmalarında çocuklara tablet!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar’daki park buluşmalarında çocuklara tablet!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçenin parklarında vatandaşlarla buluşup sorunlarını ve önerilerini dinlerken çocukları da ihmal etmiyor. Türkmen, her buluşmada üç soruya doğru cevap veren üç çocuğa üç tablet hediye ediyor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçenin parklarında vatandaşlarla buluşup sorunlarını, isteklerini ve önerilerini dinliyor. Bu buluşmalarda çocuklar da ihmal edilmiyor. Türkmen, her buluşmada üç soruya cevap veren çocuklara üç tablet hediye ediyor.

ÜÇ SORU ÜÇ TABLET

Türkmen parkta çocuklara sorular yönelttiğini gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çocuklarımızın tablet, telefon sevgisinden biraz istifade ettiğimiz doğrudur :) Park buluşmalarımızda tablet ödüllü bilgi yarışması yapıyoruz. Sorularımızdan biri sadaka taşı oldu. Üsküdarlı çocuklar canavar :) Her buluşmada 3 soru 3 tablet devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar’daki park buluşmalarında çocuklara tablet!
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