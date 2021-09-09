Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla öğretmen adaylarını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı tweet'te 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Başkan Erdoğan tarafından müjdelenen 15 bin öğretmen ataması ile ilgili başvuruların yapılacağı tarih ve diğer detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Tweet'te şu detaylar yer alıyor;
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada detaylar belli oldu. İşte paylaşımda yer alan detaylar;