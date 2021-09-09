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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:37

Adana'da haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

AA
Adana’da haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında haklarında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezaları onanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan eski SGK İl Müdür Yardımcısı M.A. ile eski polis memuru H.Ş. hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine hükümlüler M.A. ve H.Ş. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, eski polis memuru H.Ş'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

İki hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Adana'da haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 2 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
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